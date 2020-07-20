В Гонконге зафиксировано рекордное число новых случаев коронавируса за сутки

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CentralAsia (CA) - В Гонконге за минувшие сутки зарегистрировано 108 новых случаев заражения коронавирусом, что является рекордным суточным приростом с начала пандемии.

В связи с новым всплеском вируса, распоряжением главы администрации Кэрри Лам, 180 тыс. государственных служащих с сегодняшнего дня переведены на удаленный режим работы.

Также запрещено собираться в группы более четырех человек, закрыты спортзалы, бары, ночные клубы.

По последним данным, общее количество зараженных в Гонконге достигло 1886, скончались 12 человек.