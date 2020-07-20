Австрия усиливает пограничный контроль из-за распространения коронавируса

CentralAsia (CA) - Австрия усиливает пограничный контроль с государствами Западных Балкан. Подобные жесткие меры принимаются в связи со вспышкой эпидемии коронавируса в этих государствах, пишет Euronews.

«Мы проверяем, действительна ли дата анализа, мы также уточняем, следует ли этого человека направить в карантин или мы можем позволить ему пересечь границу», - сообщил подполковник австрийской армии Томас Эненкель.

Особое внимание уделяется транспортным средствам с номерными знаками Боснии и Герцоговины, а также Сербии. В случае, если это автобус, все пассажиры и водитель проходят проверку.

«На Западных Балканах возникают новые очаги инфекции и увеличивается количество зараженных, увеличивается число выявленных случаев и в Австрии», - добавил Эненкель.

Неделю назад Вена уже ввела запрет на авиасообщение со странами Западных Балкан, а также с Болгарией и Румынией.