В Казахстане соль с розового озера продают как лекарство от коронавируса

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - В Сети начали продавать соль с розового озера Кобейтуз в Казахстане. Продавцы заявляют, что она помогает при коронавирусе. Минэкологии начало проверку, пишет портал zakon.kz.

Сообщается, что килограмм соли стоит 5000 тенге (примерно 935 омов).

«Лечит от многих болезней, помогает при коронавирусе и поносе. Можно полоскать горло, добавлять в пищу, принимать соленую ванну», - говорится в сообщении.

В министерстве экологии заявили, что начали проверку.

«Сейчас мы приехали на озеро Кобейтуз. Группой специалистов от Минэкологии во главе с председателем Комитета экологического регулирования и контроля Зулфухаром Жолдасовым проводится необходимая работа, уже принимаются меры. Кроме того, экологи взяли пробы воды на проверку качества и донных отложений. К вечеру сообщим о предварительных результатах работы», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Розовое озеро Кобейтуз в Акмолинской области закрыто из-за большого наплыва людей. Такое решение приняли из-за роста числа случаев заражения коронавирусом среди жителей Ерейментауского района. Запрет будет действовать до стабилизации эпидемиологической ситуации.

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения