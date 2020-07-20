У побережья Австралии акула напала на рыбаков и стащила 10-летнего мальчика в воду

CentralAsia (CA) - На северном побережье штата Тасмания в Австралии акула напала на лодку, где находились трое взрослых мужчин и 10-летний мальчик, пишет CNN.

Четверо находились в шестиметровой лодке в пяти километрах от берега. Акула напала на лодку во время рыбалки, в результате чего мальчик упал в воду. Отец мальчика следом прыгнул в воду, и в этот момент акула уплыла. На ребенке был спасательный жилет, но тем не менее он получил многочисленные раны на голове, на руке и на груди, пишет издание.

Сейчас мальчик находится в больнице, состояние оценивается как стабильное.



