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  20 июля 2020
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У побережья Австралии акула напала на рыбаков и стащила 10-летнего мальчика в воду

CentralAsia (CA) -  На северном побережье штата Тасмания в Австралии акула напала на лодку, где находились трое взрослых мужчин и 10-летний мальчик, пишет CNN.

Четверо находились в шестиметровой лодке в пяти километрах от берега. Акула напала на лодку во время рыбалки, в результате чего мальчик упал в воду. Отец мальчика следом прыгнул в воду, и в этот момент акула уплыла. На ребенке был спасательный жилет, но тем не менее он получил многочисленные раны на голове, на руке и на груди, пишет издание.

Сейчас мальчик находится в больнице, состояние оценивается как стабильное.

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