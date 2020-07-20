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  20 июля 2020
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В реке под Петербургом нашли ногу. Она могла принадлежать расчленённому трансгендеру из Узбекистана
Предыстория: Под Петербургом обнаружено обезглавленное тело трансгендера из Узбекистана

CentralAsia (UZ) -  На дне реки Мга в Ленинградской области нашли чью-то ногу. Она могла принадлежать расчленённому трансгендеру из Узбекистана.

В Кировском районе Ленобласти снова найдены человеческие останки. Место всё то же — река Мга, правда, в нескольких километрах от точки, где месяцем ранее старшеклассник из Петербурга наткнулся на мужское туловище с женской грудью, пишет 47news.

Как стало известно, ногу днём 19 июля обнаружили вблизи деревни Пухолово. Конечность лежала на глубине 1 метра в 800 метрах вниз по течению от моста через Мгу.

Ранее сообщалось, что часть тела без головы и конечностей, но с силиконовыми имплантами достали из реки в июне. Личность расчленённого установили быстро. Им оказался 23-летний гражданин Узбекистана Хатамжонов. В России он жил три года, часто ездил между Петербургом и Москвой.

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