Поликлиники Ташкента перейдут на 24-часовой режим работы

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил перевести поликлиники Ташкента на круглосуточный режим работы для оказания помощи больным с легким или бессимптомным течением Covid-19. Об этом глава государства заявил сегодня, 20 июля, в ходе видеоселекторного совещания.

«Заместителю премьер-министра Бехзоду Мусаеву и Министерству здравоохранения поручено полностью мобилизовать 75 поликлиник столицы, более 3 000 врачей и медсестер, работающих в этих учреждениях, для круглосуточного обслуживания больных с легким и бессимптомным течением инфекции», — сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

По словам Мирзиёева, эпидситуация в Ташкенте остается сложной: из 2 136 выявленных в стране за последние четыре дня случаев 1 218 (57%) приходятся на город Ташкент и столичную область.

В Узбекистане решено пациентов госпитализировать без тестов на коронавирус, а лишь на основании симптомов пневмонии и дыхательной недостаточности. Вдобавок к 16 действующим клиникам в Ташкенте создано еще семь провизорных клиник на 850 коек для пациентов с подозрением на Covid-19. Сотрудникам этих клиник за каждый рабочий день будут доплачивать по 6% от их месячной зарплаты.

В Узбекистане зарегистрировано 16 966 случаев коронавируса, выздоровели более 9 тыс. человек, скончались 88.