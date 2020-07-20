В Ашхабаде санитарок обязали шить маски для аптек

CentralAsia (TM) - Санитарки больниц Ашхабада шьют медицинские маски для аптек, сообщают «Хроники Туркменистана».

Один из цехов по пошиву масок оборудован на предприятии по производству медицинской ваты, расположенном в районе Хитровки, второй – в офисе хозяйственного общества «SAGLYK» по улице Ходжа Ахмет. В каждом цехе работают по 6-8 санитарок.

Сообщается, что от основной работы санитарок не освобождают, поэтому они вынуждены работать в две смены, одну в больнице, вторую – в цехах. Несмотря на дополнительную нагрузку зарплату им не увеличили.

Каждый день готовые маски в упаковках (по 50 штук в пачке и по 12 пачек в коробке) доставляют в государственные аптеки, где продают по одному манату за штуку (0,29 долларов США).

Ранее сообщалось, что с 13 июля в стране введен масочный режим. 19 июля на автобусных остановках Ашхабада появились объявления с просьбой надевать в общественном транспорте медицинские маски и перчатки

В середине месяца Туркменистан получил гумпомощь от ВОЗ – 320 тысяч медицинских масок, 130 тысяч респираторов, свыше 88 тысяч лицевых щитов, более 18 тысяч очков и 12 тысяч халатов, которые должны были направить в больницы страны.