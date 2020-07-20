Украина готова ко второй волне коронавируса, - Зеленский

Фото: пресс-служба президента

CentralAsia (CA) - Украина готова ко второй ко второй волне коронавируса. Об этом сегодня во время селекторного совещания заявил президент страны Владимир Зеленский.

Как сообщил глава государства, от коронавируса в стране выздоровели более 50% пациентов.

«Ситуация сейчас такова, что мы должны постоянно быть начеку, но не надо преувеличивать реакции. Сегодня нет критических вспышек или каких-то «красных точек», связанных с распространением коронавирусной инфекции в стране. Количественный порог тех, кто выздоровел, превысил 50%. Мы готовы ко второй волне, но надеемся, что она нас минует», - сказал он.

По последним данным в Украине зафиксировано более 59,4 тыс. зараженных, число скончавшихся достигло 1498 человек.