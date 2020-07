Марка Цукерберга с солнцезащитным кремом на лице сравнили с Джокером. Фото

CentralAsia (CA) - Фотография основателя Facebook Марка Цукерберга стала обсуждаемой в Твиттере. Он нанес большое количество солнцезащитного крема и его лицо стало пугающе белым.

Фотография сделана минувшие выходные на Гавайях.

Пользователи соцсетей сравнили Цукерберга с Джокером, миссис Даутфайр, призраком из «Унесенных призраками» и другими персонажами.

Mark Zuckerberg out here looking like the Joker on vacation pic.twitter.com/BZai7AgLlS — Carlo (@yesthatCarlo) July 20, 2020