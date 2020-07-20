В Ташкенте от коронавируса скончались двое мужчин

CentralAsia (UZ) - Сегодня, 20 июля, в Ташкенте скончались от коронавируса двое мужчин, сообщает Минздрав республики.

5 июля житель Юнусабадского района города Ташкента был помещен в клинику НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний.

Ему был поставлен диагноз: инфекция COVID-19 и двусторонняя пневмония. Заболевание сопровождалось такими осложнениями, как сепсис, острая дыхательная и сердечно-сосудистая, полиорганная недостаточность. Пациент также страдал от ишемической болезни сердца, стенокардии.

Несмотря на реанимацию, состояние больного ухудшилось, и он умер от острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности.

Сегодня также скончался 42-летний мужчина из Учтепинского района Ташкента, у которого 17 июля подтвердил наличие COVID-19. Пациент был помещен в отделение интенсивной терапии Клиники НИИ вирусологии в критическом состоянии и подключён к аппарату ИВЛ.

У него диагностировано тяжелое течение COVID-19 и двусторонняя пневмония. У пациента были такие осложнения, как сепсис, острая дыхательная недостаточность 4 степени, острая сердечно-сосудистая недостаточность, полиорганная недостаточность. Он также страдал от сопутствующих заболеваний, таких как ишемическая болезнь сердца, стенокардия и диабет.

Мужчина умер от острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности.

На сегодняшний день число летальных исходов от коронавируса в Узбекистане достигло 90.





