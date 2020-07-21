«Гораздо смертельнее Covid-19»: Китай опасается нового вируса в Азии

CentralAsia (CA) - Китай не может успокоиться во время пандемии коронавируса. Китайское посольство предупреждает о якобы новой пневмонии в Казахстане - соседняя страна опровергает это, но смертность, видимо, увеличивается, пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau.

Идет ли речь о смертях от коронавируса или же распространяется новое опасное заболевание легких?

Видимо, об этом между властями Китая и Казахстана разгорелся ожесточенный спор. Американский телеканал CNN, в четверг, 9 июля указал на заявление китайских чиновников о якобы новой пневмонии, которая является «гораздо смертельнее Covid-19».

Поэтому посольство Китая предупредило своих граждан, живущих в соседней стране, о том, что в Казахстане свирепствует «неопределенный вирус». Но речь якобы идет не о коронавирусе, который привел к мировой пандемии.

Как сообщает CNN со ссылкой на китайское посольство, власти ежедневно регистрируют в некоторых регионах сотни новых случаев заболевания, а по состоянию на 9 июля от неизвестного вируса скончались более 1770 человек.

В ответ на эти сообщения Министерство здравоохранения Казахстана официально заявило, что эта информация не соответствует действительности.

Есть причина тому, согласно которой вирус невозможно классифицировать, а именно, то, что коронавирус не мог быть выявлен и подтвержден у умерших из-за отсутствия лабораторных исследований.

Но в заявлении, которое, по данным CNN, было опубликовано в соцсетях, министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой сообщил о ряде случаев по всей стране, которые охватывали различные виды бактериальной, грибковой и вирусной пневмонии, включая некоторые «неустановленные случаи».

В том же брифинге Цой сказал, что в июне количество случаев пневмонии в сравнении с тем же месяцем 2019 года выросло в Казахстане на 300% и что число связанных с этим смертельных случаев увеличилось в сравнении с июнем 2019 года на 129%.

Вопрос о том, умерли ли люди от коронавируса и были ли заражены им или же распространяются другие вирусы, вызывающие пневмонию, еще предстоит выяснить, пишет издание.