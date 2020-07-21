В Таджикистане количество зараженных коронавирусом превысило 6,9 тысяч

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CentralAsia (TJ) - В Таджикистане за минувшие сутки зарегистрировано 43 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, следует из данных единого портала.

Количество смертей остается прежним. За последние сутки 160 человек по подозрению находились под наблюдением врачей, 51 человек выписан после излечения.

Всего с 30 апреля в стране коронавирус выявлен у 6921 человека, из них скончались 57 пациентов, вылечились 5629 человек.

В соседнем Казахстане количество зараженных превысило 71,8 тыс. человек. А в Узбекистане на сегодняшний день коронавирус выявлен у более 17,1 тыс. человек, число скончавшихся достигло 90 человек. В Кыргызстане общее количество случаев заражения составляет 27 143, из них скончались 1037 человек.

Ежедневную сводку по ситуации с коронавирусом в Таджикистане публикует единый национальный портал covid.tj.

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