Новое лекарство от Covid-19 резко снижает необходимость ИВЛ. Но оно пока не одобрено

CentralAsia (CA) - Предварительные результаты клинического испытания нового препарата для лечения коронавируса показали, что его применение резко снижает число пациентов, которым требуется искусственная вентиляция легких, при этом время, проведенное пациентом в больнице, сокращается на треть, пишет ВВС.

Лечение, разработанное британской биотехнологической компанией Synairgen, использует белок интерферон бета, который производит организм человека для борьбы с вирусной инфекцией.

При лечении этот белок нужно вдыхать при помощи специального ингалятора - небулайзера, который применяется при лечении бронхиальной астмы и ряда респираторных заболеваний.

Предварительные результаты исследования показывают, что это лечение сокращает на 79% число пациентов, у которых в больнице развивается тяжелая форма заболевания, требующая искусственной вентиляции легких.

У пациентов в два-три раза повышаются шансы на улучшение до состояния, при котором болезнь не мешает им вести их обычную повседневную деятельность.

Интерферон бета также сокращает число пациентов, испытывающих удушье. А время, проведенное ими в больнице, уменьшается на треть - с девяти дней до шести.

Как проводилось исследование

В двойном слепом исследовании участвовал 101 доброволец из девяти британских больниц. Половина участников принимала новый препарат, другая половина - плацебо.

Никто из участников исследования не знал, каким пациентам было назначено какое лечение, пока оно не закончилось.

В настоящий момент результаты этого исследования считаются неподтверждёнными, так как компания не публиковала его результаты в рецензируемом научном журнале. Не были пока опубликованы и полные данные исследования.

Однако Том Уилкинсон, руководитель исследования, считает, что если результаты подтвердятся, новое лекарство изменит ситуацию в лечении от этой болезни. По его словам, хотя само исследование было небольшим, его результаты впечатляющие.

Исполнительный директор компании Synairgen Ричард Марсден назвал результаты крупным прорывом в стационарном лечении пациентов с Covid-19.

Что будет дальше?

Компания представит свои выводы органам здравоохранения по всему миру в ближайшие пару дней, чтобы узнать, какая дополнительная информация им нужна для одобрения лечения.

Этот процесс обычно может занимать месяцы, но британское правительство, как и многие другие, заявило, что будет работать как можно быстрее, чтобы одобрить новые разработки, обещающие эффективное лечение Covid-19.

Поэтому новое лечение может быть одобрено экстренно, как это было с препаратом ремдесивир в мае.

Возможно также, что будет разрешено опробовать лечение на большем числе пациентов, и результаты будут тщательно изучаться, чтобы подтвердить его безопасность и эффективность.

Если лечение будет одобрено, лекарство и небулайзеры нужно будет производить в больших количествах.

Ричард Марсден сообщил, что дал поручение начать производство нового лекарства еще в апреле, чтобы оно уже было в запасе, если подтвердятся положительные результаты исследования.

По его словам, Synairgen сможет уже к зиме поставлять несколько сот тысяч доз лекарства в месяц.

Как работает интерферон бета?

Интерферон бета является частью первой линии защиты организма от вирусов, предупреждая его о возможной вирусной атаке.

Коронавирус, по-видимому, подавляет его производство, чтобы обойти иммунную систему.

Новый препарат представляет собой специальный состав интерферона бета, доставляемого непосредственно в дыхательные пути через небулайзер, который превращает этот белок в аэрозоль.

Идея состоит в том, что доза белка, доставленная непосредственно в легкие, вызовет более сильную противовирусную реакцию даже у тех пациентов, чья иммунная система уже ослаблена вирусом.

Интерферон бета обычно используется для лечения рассеянного склероза.

Предыдущие клинические испытания, проведенные Synairgen, показали, что интерферон бета стимулирует иммунный ответ и помогает пациентам с астмой и другими хроническими заболеваниями.

Испытание препарата компании Synairgen было частью программы Accord, созданной британским правительством для ускоренного создания новых лекарств для больных Covid-19.

Разработчики считают, что этот препарат может быть еще более эффективным на ранних стадиях инфекции.

Что говорят эксперты

«Эти результаты оценить невозможно. Нам нужны полные данные и, что еще важнее, протокол испытания. Испытание должно быть зарегистрировано, а протокол доступен еще до того, как будет проведен анализ и сделаны выводы», - сказал профессор Стив Гудэйкр из Университета Шеффилда, специализирующийся в области неотложной медицинской помощи.

Профессор Навид Саттар, специалист в области метаболической медицины из Университета Глазго, назвал результаты впечатляющими: "Хотя исследование было небольшим, всего чуть больше 100 участников, снижение возможности развития болезни в тяжелой форме на 79% могло бы изменить ситуацию".

«Неплохо было бы ознакомиться с полными результатами исследования после того, как они будут представлены и изучены специалистами, чтобы убедиться, что они надежны, а сами испытания были проведены надлежащим образом. Кроме того, то, что испытания проводились среди небольшого числа пациентов, снижает уверенность в действительной пользе такого лечения. Нет уверенности и в том, что людям в разных группах риска оно поможет. Чтобы получить эти данные, необходимо провести более широкие испытания. Но, несмотря на это, результаты все равно впечатляют», - говорит он.