В Узбекистане врачи скорой помощи получат дополнительные выплаты в размере $250

- Узбекистан, общество
- 9:08, 21 июля 2020
- Просмотров: 129
CentralAsia (UZ) - Правительство Узбекистана 20 июля текущего года приняло решение о поощрении работников скорой помощи.
По сообщению Минюста Узбекистана, принято постановление правительства «О мерах по широкому охвату населения службой скорой медицинской помощи в период борьбы с коронавирусной инфекцией»:
Во время эпидемии коронавируса, помимо нормы, будет организована компактная мобильная бригада скорой помощи, состоящая из 1 медицинского работника и 1 дежурного водителя, работающего круглосуточно;
В соответствии с постановлением, с 20 июля 2020 года:
в период коронавирусной пандемии, дополнительно к нормативу, будут созданы мобильные бригады скорой медицинской помощи в составе 1 медицинского работника и 1 водителя, дежурящие круглосуточно;
до конца каждого месяца в период действия усиленного режима, вместо ежедневных дополнительных выплат в размере 6 процентов к заработной плате работников всех бригад скорой медицинской помощи, установлены дополнительные стимулирующие выплаты в следующих размерах:
- врачам – 2,5 млн. сумов ($245);
- средним медицинским работникам – 1,5 млн. сумов ($146);
- водителям – 1,0 млн. сумов ($100).
Кроме того, исходя из эпидемиологической ситуации в Республике Каракалпакстан, областей и города Ташкента, а также количества суточных вызовов в службу скорой медицинской помощи будут утверждены временные нормативы компактных мобильных бригад скорой помощи.