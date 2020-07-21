В Узбекистане врачи скорой помощи получат дополнительные выплаты в размере $250

CentralAsia (UZ) - Правительство Узбекистана 20 июля текущего года приняло решение о поощрении работников скорой помощи.

По сообщению Минюста Узбекистана, принято постановление правительства «О мерах по широкому охвату населения службой скорой медицинской помощи в период борьбы с коронавирусной инфекцией»:

Во время эпидемии коронавируса, помимо нормы, будет организована компактная мобильная бригада скорой помощи, состоящая из 1 медицинского работника и 1 дежурного водителя, работающего круглосуточно;

В соответствии с постановлением, с 20 июля 2020 года:

в период коронавирусной пандемии, дополнительно к нормативу, будут созданы мобильные бригады скорой медицинской помощи в составе 1 медицинского работника и 1 водителя, дежурящие круглосуточно;

до конца каждого месяца в период действия усиленного режима, вместо ежедневных дополнительных выплат в размере 6 процентов к заработной плате работников всех бригад скорой медицинской помощи, установлены дополнительные стимулирующие выплаты в следующих размерах:

врачам – 2,5 млн. сумов ($245);

средним медицинским работникам – 1,5 млн. сумов ($146);

водителям – 1,0 млн. сумов ($100).

Кроме того, исходя из эпидемиологической ситуации в Республике Каракалпакстан, областей и города Ташкента, а также количества суточных вызовов в службу скорой медицинской помощи будут утверждены временные нормативы компактных мобильных бригад скорой помощи.