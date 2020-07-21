На утро 21 июля в Казахстане зафиксировано 1630 новых случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1630 заболевших коронавирусной инфекцией, из них 745 без клинических проявлений. Об этом сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
- город Алматы - 251 / 113;
- город Нур-Султан - 248 / 134;
- Карагандинская область - 168 / 77;
- Восточно-Казахстанская область - 163 / 92;
- Кызылординская область - 119 / 32;
- Западно-Казахстанская область - 103 / 47;
- Атырауская область - 96 / 53;
- Северо-Казахстанская область - 72 / 2;
- Павлодарская область - 67 / 12;
- Жамбылская область - 61 / 37;
- Костанайская область - 57 / 26;
- Алматинская область - 54 / 41;
- Мангистауская область - 54 / 14;
- Акмолинская область - 53 / 27;
- город Шымкент - 27 / 17;
- Туркестанская область - 20 / 11;
- Актюбинская область - 17 / 10.
Таким образом, на данный момент всего в стране выявлено 73 468 случаев заражения коронавирусной инфекцией.