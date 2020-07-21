На утро 21 июля в Казахстане зафиксировано 1630 новых случаев коронавируса

// АКИpress

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1630 заболевших коронавирусной инфекцией, из них 745 без клинических проявлений. Об этом сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные):

- город Алматы - 251 / 113;

- город Нур-Султан - 248 / 134;

- Карагандинская область - 168 / 77;

- Восточно-Казахстанская область - 163 / 92;

- Кызылординская область - 119 / 32;

- Западно-Казахстанская область - 103 / 47;

- Атырауская область - 96 / 53;

- Северо-Казахстанская область - 72 / 2;

- Павлодарская область - 67 / 12;

- Жамбылская область - 61 / 37;

- Костанайская область - 57 / 26;

- Алматинская область - 54 / 41;

- Мангистауская область - 54 / 14;

- Акмолинская область - 53 / 27;

- город Шымкент - 27 / 17;

- Туркестанская область - 20 / 11;

- Актюбинская область - 17 / 10.

Таким образом, на данный момент всего в стране выявлено 73 468 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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