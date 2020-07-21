В Ташкенте врачи выразили недовольство действиями правительства во время пандемии

CentralAsia (UZ) - Врачи специальной бригады Центра скорой медицинской помощи в Ташкенте 19 июля обнародовали в социальных сетях открытое письмо, в котором говорится, что власти поступают несправедливо по отношению к медицинским работникам, которые борются против Covid-19.

По словам сотрудников скорой помощи, в результате безразличного отношения к врачам в столице растет число заразившихся коронавирусом медработников. Врачи пишут, что за последние четыре месяца ни разу не получили поощрительных выплат, а заразившимся коронавирусом медикам не выплатили никакой компенсации.

В обнародованном в социальных сетях открытом письме сотрудники 10-й специальной бригады Центра скорой медицинской помощи выражают недовольство несправедливостью, происходящей в отношении медработников, борющихся с коронавирусом.

«Мы уже четвертый месяц работаем в условиях пандемии коронавируса COVID-19. Однако за все это время мы не получили никаких поощрительных выплат, не говоря уже о зарплате, которую выдают с задержкой. Кроме того, каждые 14 дней мы, врачи, должны были сдавать тест на коронавирус. Однако за четыре месяца тест на вирус мы сдали всего лишь один раз. Возможно, кто-то из нас уже заражен вирусом и переносит все на ногах. Может быть, наш организм даже выработал иммунитет против этого вируса. Мы ведь тоже люди, после работы мы возвращаемся в свои семьи. До каких пор мы будем жить в сомнениях и страхе за свою жизнь?», – говорится в открытом письме врачей скорой помощи.

28-летний Бахтияр на протяжении последних четырех месяцев работал в 10-й спецбригаде ташкентской скорой помощи.

Молодой врач, пять дней назад заразившийся коронавирусом, что присоединяется к сказанному в открытом письме своих коллег.

– Если посчитать все суточные дежурства, которые мы отработали за эти четыре месяца, то должны были уже по три раза получить обещанные президентом поощрительные выплаты. Кроме того, специальным указом президента врачи должны были получать ежедневную доплату в размере 6 процентов от месячного должностного оклада. Однако эти деньги нам выплачивали всего лишь два месяца. А еще врачам, заразившимся коронавирусом во время своей работы, обещали компенсацию в размере 100 миллиона сумов (9800 долларов). Я до сих пор не получил ни копейки, – говорит Бахтияр.

По его подсчетам, за четыре месяца работы в период пандемии коронавируса правительство должно было выплатить ему 177 миллионов 200 тысяч сумов (почти 17,5 тысяч долларов):

компенсация в размере 100 миллиона сумов за заражение коронавирусом на работе;

75 миллионов сумов поощрительных за 4 месяца работы в период пандемии;

ежедневная доплата в размере 6 процентов от месячного должностного оклада –​ 2 миллиона 200 тысяч сумов (за 2 месяца);

Бахтияр говорит, что в настоящее время обеспокоен и за здоровье членов своей семьи.

– Я сам сдал тест 8 июля, а ответ получил только 14-го числа, и то после многочисленных скандалов. Результат теста оказался положительным, 15 июля меня положили в больницу. Я кое-как при помощи знакомых смог добиться, чтобы и моя семья сдала тест на коронавирус. С тех пор прошло шесть дней, но результаты тестов пока не вышли. Моя двухлетняя дочь и жена болеют, пока лечатся дома, – говорит врач ташкентской скорой помощи.

Он добавил, что за последние два месяца он и его коллеги обращались за помощью в различные вышестоящие инстанции.

– Мы писали в прокуратуру, Омбудсмену, в президентский портал. Обращались в различные газеты. Но это не дало никакого результата. Мы требуем от правительство то, что нам положено по закону. Мы целых четыре месяца работали, подвергая опасности свои жизни. Нужно обеспечить медиков всеми средствами защиты. Необходимо часто проводить тестирование медиков на наличие коронавирусной инфекции. В противном случае, медики сами могут оказаться переносчиками коронавируса, – сказал молодой врач ташкентской скорой помощи по имени Бахтияр.

Недовольство узбекских медиков действиями властей наблюдается и в социальных сетях.

Недавно президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и сам признал наличие проблем в системе здравоохранения.

В ходе видеоселекторного совещания 19 июля президент Мирзиёев пообещал, что начиная с этого дня в каждом медучреждении, работающем с больными коронавирусом, будут организованы кассы коммерческих банков, которые будут выплачивать на месте заработную плату врачам за 14-дневный период.

20 июля правительство Узбекистана приняло постановление, согласно которому работникам всех бригад скорой медицинской помощи в период действия усиленного карантинного режима будут выплачиваться надбавки от 1 до 2,5 млн сумов (100-250 долларов).

Кроме того, с этой же даты будут созданы круглосуточные мобильные бригады скорой медицинской помощи в составе 1 медицинского работника и 1 водителя. Они будут действовать в период эпидемии коронавируса в стране.