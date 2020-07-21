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  21 июля 2020
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Медицинские учреждения Узбекистана оснастят автомобилями скорой помощи «Volkswagen Caddy»

CentralAsia (UZ) -  В целях обеспечения возросшей потребности населения в медицинской помощи предприятиями АО «Узавтосаноат» были предоставлены специально оснащенные автомобили скорой медицинской помощи на базе автомобилей «Volkswagen Caddy», «ISUZU D-Max» и «Chevrolet Damas». Об этом сообщила пресс-служба «Узавтосаноат».

По данным компании, «Джизакский Автомобильный завод» начинает поставки медицинским учреждениям города Ташкента автомобилей скорой помощи на базе «Volkswagen Caddy».

Машины предназначены для обслуживания населения в период пандеми. Автомобили на базе «Volkswagen Caddy» выйдут на «передовую» уже со следующей недели.

Ранее сообщалось, что партию машин скорой помощи на базе пикапа Isuzu D-Max отгрузили и с Самаркандского автомобильного завода: 27 машин скорой помощи были переданы в городское здравоохранение.

Все автомобили будут оснащены в соответствии с требованиями Министерства здравоохранения Республики Узбекистан.

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