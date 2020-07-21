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  21 июля 2020
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Оксфордская вакцина от коронавируса показала сильный иммунный ответ

CentralAsia (CA) -  Вакцина от коронавируса AZD1222, разработанная учеными Оксфордского университета, безопасна, вызывает сильный иммунный ответ и может стать первой на рынке. Об этом пишет медицинский журнал The Lancet.

По словам профессора университета Эндрю Полларда, из-за одной дозы вакцины число антител в организмах добровольцев увеличилось в четыре раза, кроме того, был достигнут быстрый Т-клеточный ответ.

Ученые отмечают, что, несмотря на достигнутые результаты, впереди предстоит еще много работы.

Сообщается, что нейтрализующие вирус антитела были обнаружены у 91% добровольцев через месяц после первой вакцинации и у всех, кто получил дозу AZD1222 повторно.

А среди побочных эффектов от вакцинации отмечаются: головная боль, повышенная температура и боль в мышцах.

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