Оксфордская вакцина от коронавируса показала сильный иммунный ответ

CentralAsia (CA) - Вакцина от коронавируса AZD1222, разработанная учеными Оксфордского университета, безопасна, вызывает сильный иммунный ответ и может стать первой на рынке. Об этом пишет медицинский журнал The Lancet.



По словам профессора университета Эндрю Полларда, из-за одной дозы вакцины число антител в организмах добровольцев увеличилось в четыре раза, кроме того, был достигнут быстрый Т-клеточный ответ.



Ученые отмечают, что, несмотря на достигнутые результаты, впереди предстоит еще много работы.



Сообщается, что нейтрализующие вирус антитела были обнаружены у 91% добровольцев через месяц после первой вакцинации и у всех, кто получил дозу AZD1222 повторно.



А среди побочных эффектов от вакцинации отмечаются: головная боль, повышенная температура и боль в мышцах.