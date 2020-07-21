[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  21 июля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане за сутки от коронавируса вылечились почти 2 тыс. человек
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 1975 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число вылечившихся достигло 45 376 человек, сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Алматы - 5667;

- Атырауская область - 5597;

- Нур-Султан - 5511;

- Карагандинская область - 4504;

- Западно-Казахстанская область - 3683;

- Шымкент - 2831;

- Алматинская область - 2733;

- Восточно-Казахстанская область - 2435;

- Туркестанская область - 1908;

- Мангистауская область - 1618;

- Кызылординская область - 1563;

- Акмолинская область - 1395;

- Жамбылская область - 1365;

- Северо-Казахстанская область - 1343;

- Актюбинская область - 1172;

- Костанайская область - 1066;

- Павлодарская область - 985.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Кандидат в президенты США Джо Байден по популярности опережает Трампа на 15%
  • Коронавирус может вызывать психозы
  • В Узбекистане запустили Telegram-бот для помощи нуждающимся


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com