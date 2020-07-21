В Казахстане за сутки от коронавируса вылечились почти 2 тыс. человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 1975 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число вылечившихся достигло 45 376 человек, сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Алматы - 5667;
- Атырауская область - 5597;
- Нур-Султан - 5511;
- Карагандинская область - 4504;
- Западно-Казахстанская область - 3683;
- Шымкент - 2831;
- Алматинская область - 2733;
- Восточно-Казахстанская область - 2435;
- Туркестанская область - 1908;
- Мангистауская область - 1618;
- Кызылординская область - 1563;
- Акмолинская область - 1395;
- Жамбылская область - 1365;
- Северо-Казахстанская область - 1343;
- Актюбинская область - 1172;
- Костанайская область - 1066;
- Павлодарская область - 985.
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