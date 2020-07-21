Глава Минздрава Казахстана озвучил итоги 14-дневного карантина в стране

Алексей Цой

CentralAsia (KZ) - Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой сегодня во время заседания правительства представил итоги двухнедельного карантина в стране.

По словам министра, за две недели снижен ежесуточный прирост заражения КВИ с 4 до 2,1%, увеличилось количество выздоровевших от инфекции на 60%, снижено количество вызовов скорой помощи на 23%, снижена занятость провизорных коек на 20% и реанимационных на 6%.

Цой добавил, что до 22 июля в медорганизации будут отгружены лекарственные средства в размере месячной потребности, а также будет создан республиканский стабилизационный фонд.

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