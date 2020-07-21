[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  21 июля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Узбекистан и Россия могут создать совместный лоукостер

CentralAsia (UZ) -  Узбекистан и Россия могут создать совместный лоукостер для перевозок пассажиров и грузов, говорится в сообщении Минтранса РФ, опубликованном по итогам заседания подкомиссии по сотрудничеству в сфере транспорта межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между странами.

Ведомство отмечает, что 20 июля в режиме видеоконференцсвязи состоялось второе заседание подкомиссии по сотрудничеству в сфере транспорта Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и Республикой Узбекистан. Россию представлял первый заместитель министра транспорта — руководитель Росавиации Александр Нерадько, Узбекистан — министр транспорта Эльер Ганиев. Они обсудили двустороннее сотрудничество, в особенности в сфере воздушного транспорта. В частности, идет подготовка к подписанию соглашения между Росавиацией и Агентством гражданской авиации о сотрудничестве в области летной годности.

"Стороны рассмотрели актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, уделив особое внимание взаимодействию в сфере воздушного транспорта. В частности, была обсуждена подготовка к подписанию соглашения между Федеральным агентством воздушного транспорта и Агентством гражданской авиации о сотрудничестве в области летной годности. Кроме того, говорилось о возможности увеличения количества рейсов между двумя странами и создания российско-узбекского лоукост-авиаперевозчика для перевозки пассажиров и грузов", - говорится в сообщении.

print
  • Число случаев коронавируса в Узбекистане составило 16 966
  • Число жертв коронавируса в Казахстане увеличилось до 585
  • Внештатный советник президента Казахстана освобожден от должности


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com