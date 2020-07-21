CentralAsia (UZ) - Узбекистан и Россия могут создать совместный лоукостер для перевозок пассажиров и грузов, говорится в сообщении Минтранса РФ, опубликованном по итогам заседания подкомиссии по сотрудничеству в сфере транспорта межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между странами.

Ведомство отмечает, что 20 июля в режиме видеоконференцсвязи состоялось второе заседание подкомиссии по сотрудничеству в сфере транспорта Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и Республикой Узбекистан. Россию представлял первый заместитель министра транспорта — руководитель Росавиации Александр Нерадько, Узбекистан — министр транспорта Эльер Ганиев. Они обсудили двустороннее сотрудничество, в особенности в сфере воздушного транспорта. В частности, идет подготовка к подписанию соглашения между Росавиацией и Агентством гражданской авиации о сотрудничестве в области летной годности.

"Стороны рассмотрели актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, уделив особое внимание взаимодействию в сфере воздушного транспорта. В частности, была обсуждена подготовка к подписанию соглашения между Федеральным агентством воздушного транспорта и Агентством гражданской авиации о сотрудничестве в области летной годности. Кроме того, говорилось о возможности увеличения количества рейсов между двумя странами и создания российско-узбекского лоукост-авиаперевозчика для перевозки пассажиров и грузов", - говорится в сообщении.