Плохие новости о пандемии: мы не скоро вернемся к нормальному состоянию

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CentralAsia (CA) - Большинство компаний и государств пытаются вновь начать свою работу. Но они все попали в западню «возвращения в нормальное состояние». Они не поняли, что у нас будут новые волны ограничений, и все из-за того, что многие государства слишком рано решили отказаться от самоизоляции, пишет автор статьи в издании Scientific American.

«Надо сказать, что некоторые рано открывшиеся страны уже вернули часть ограничений. Как я и предсказывал в начале марта в одной редакционной статье, это показывает, что у нас будут волны ограничений и закрытий, пока в мире не появится вакцина. В такой обстановке нам надо больше сосредоточиться на онлайн-общении. Чтобы не попасть в западню мнимого нормального состояния, мы должны провести параллели между тем, что происходит сейчас, и тем, что случилось в начале пандемии.

Многие видные руководители бизнеса и политические лидеры на раннем этапе эпидемии старались приуменьшить серьезность ситуации. В результате большинство владельцев компаний и простых граждан поначалу считали пандемию чем-то вроде рядовой простуды.

Такое первоначальное впечатление укрепило их представления об угрозах со стороны covid-19. Ученые нейробиологи и специалисты по поведенческой экономике типа меня называют такие первоначальные впечатления точкой отсчета. В своем мышлении они допускают опасную ошибку в оценках, которая называется эффектом привязки или фиксирования установки. Речь идет о том, что мы придаем слишком большое значение первоначальной информации по теме, а всю остальную информацию пропускаем через фильтр этого первоначального впечатления. Таким образом, когда стала появляться новая информация об угрозах covid-19, люди все равно придерживались своих первоначальных впечатлений. Им очень не хотелось менять свою точку зрения, исходя из новых данных.

Наиболее наглядно это проявилось в указаниях по ношению масок. Поначалу Центр по контролю и профилактике заболеваемости говорил о том, что в ношении масок для защиты себя и остальных людей от covid-19 нет никакой необходимости. Со временем, когда накопились данные исследований, и стало ясно, что ношение маски приносит пользу, Центр по контролю и профилактике заболеваемости внес изменения в свои указания, подчеркнув важность ношения масок в общественных местах. Так работает наука: когда меняются факты и данные исследований, меняются и руководящие указания.

Но наш мозг работает иначе, по крайней мере, у тех людей, которые не умеют критически оценивать факты и данные.

Каков результат? Многие проигнорировали новые указания, особенно если им казалось, что они не подтверждаются официальными цифрами. Вследствие умственной предвзятости, вызванной эмоциональным влиянием, мы имеем обыкновение принимать на веру взгляды тех, кого считаем людьми авторитетными. Под их руководством мы можем преодолеть первоначальный эффект привязки. Без такого руководства мы будем придерживаться своей изначальной точки зрения.

Есть еще одна опасная ошибка суждения, которую когнитивные нейробиологи называют искажением нормальности. В данном случае умственная необъективность объясняется тем, что наша инстинктивная реакция заставляет нас чувствовать, будто будущее (по крайней мере, предстоящая пара лет) будет примерно таким же, как и прошлое: нормальным.

В итоге мы обычно серьезно недооцениваем возможности и последствия той катастрофы, в которую попадаем. Более того, мы спешим вернуться к нормальной жизни даже в том случае, когда нам следует готовиться к последующим ударам или к продолжению катастрофы.

Нам известно, что лучший способ окончательно и бесповоротно победить covid-19 — это найти вакцину от коронавируса. На разработку такой вакцины обычно уходит лет десять или даже больше, поскольку исследования дорого стоят, а процесс утверждения тормозится строжайшими правилами безопасности. К счастью, власти, рыночные силы и благотворительные организации объединили свои усилия, направив значительные средства на создание вакцины и сведя к абсолютному минимуму обеспечивающий безопасность и эффективность процесс утверждения.

Более сотни организаций запустили проекты по разработке вакцин, и некоторые из них создали жизнеспособные прототипы. Но пройдет еще много месяцев, прежде чем вакцина будет испытана на человеке. В идеальном случае, если испытания нескольких первых вакцин пройдут успешно, и они докажут свою эффективность, не продемонстрировав неприемлемые побочные эффекты (а это большое «если»), то утвержденную для массового применения вакцину мы получим к лету 2021 года.

И что тогда? Ну, нам надо будет наладить массовое производство этой вакцины, распределить ее среди самых незащищенных, а со временем привить всех. На производство вакцины для 100 миллионов самых незащищенных американцев уйдет несколько месяцев. Есть и другие препятствия: распределение, вакцинация людей, а также преодоление сопротивления противников вакцинации. На это понадобится еще несколько месяцев. Итого, при самом оптимистическом раскладе мы выходим на начало 2022 года.

Но испытания пройдут очень немногие вакцины, и нам не следует рассчитывать на какое-то чудесное везение, поскольку возможны недопустимые побочные эффекты, а также недостаточная эффективность. Более реалистичными кажутся 2023-2024 годы. Именно тогда мы сможем получить достаточно безопасную и эффективную вакцину.

Об этом было известно еще в феврале. Однако из-за искажения нормальности нам очень трудно представить себе, что мир может так быстро встать с ног на голову. В начале 2020 года политическим руководителям, лидерам бизнеса и простым гражданам было крайне некомфортно даже думать о том, что победить covid-19 мы при наличии невероятной удачи сможем не раньше 2022 года, и что более реальным сроком является 2024-2025 годы. И это несмотря на то, что такие недвусмысленные заявления делали лучшие научные умы.

Искажение нормальности, эффект привязки и эмоциональное влияние — это лишь три из ста с лишним эмоциональных заблуждений, которые когнитивные нейробиологи и специалисты по поведенческой экономике типа меня называют когнитивными искажениями. Такие искажения вынуждают нас принимать ошибочные решения в самых разных областях, начиная с профессиональной деятельности и заканчивая выбором покупок. К счастью, недавние научные исследования, в том числе, мои, показывают, как мы можем эффективно преодолевать столь опасные ошибки в суждениях.

Во-первых, мы ничего не добьемся, если не взглянем в лицо фактам. Нам надо признать, что covid-19 существенно дезорганизовал наш мир, перевернув его вверх тормашками всего за несколько коротких недель в феврале и марте 2020 года. К сожалению, эта болезнь никуда не исчезнет. Поверив, что она уйдет, мы настолько глубоко увязли в этой трясине, что вспышка covid-19 в США стала одной из самых страшных в мире по количеству смертей на душу населения.

Далее, нам надо провести анализ и понять, как каждый из нас попался на удочку этой предвзятости, а также оценить ту боль, которую мы сами себе причинили. Затем нам следует реалистично оценить долговременные последствия и разработать сценарии, учитывающие вероятность серьезных сбоев и нарушений.

Так что готовьтесь к нескольким длительным волнам ужесточения и ослабления ограничений, учитывая то, что осенью коронавирус может активизироваться, так как на улице станет прохладнее, и мы станем проводить больше времени дома. Помните: даже если в прошлом вы принимали неверные решения, в будущем у вас всегда есть возможность все исправить, а также благополучно пережить пандемию, благоденствуя и преуспевая», - предупреждает автор статьи.