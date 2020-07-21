В России после бунта мигрантов на заводе «Газпрома» задержали 11 человек

CentralAsia (UZ) - В Амурской области России задержали 11 «наиболее активных» участников бунта – работников подрядной организации "Ренессанс Хэви Индастрис".

В Амурской области России задержали 11 «наиболее активных» участников бунта – работников подрядной организации «Ренессанс Хэви Индастрис», которая строит завод для «Газпрома», – по подозрению в участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 212) УК, сообщает региональное управление Следственного комитета. Трудовые мигранты, в основном из Узбекистана, 13 июля вышли на забастовку и требовали выплатить им удержанные за патент деньги.

Решением суда двух сотрудников компании заключили под стражу, решается вопрос о мере пресечения остальным девяти задержанным. По версии следствия, они устроили погромы офисных помещений, магазина и салонов сотовой связи на строительной площадке.

Следствие по итогам проверки документов и допросов не нашло фактов несвоевременной выплаты зарплаты. Причиной беспорядков между гражданами Узбекистана и руководством подрядной организации стали, по их мнению, разногласия по поводу возмещения расходов по оплате патентов.

О бунте трудовых мигрантов стало известно 13 июля. В соцсетях появились видео, на которых десятки рабочих камнями закидывают офис «Ренессанс Хэви Индастрис» и ломают имущество. На место событий был вызван ОМОН, который разогнал участников протеста и задержал некоторых из них.

Прокуратура тогда указывала на нарушения со стороны работодателя – компания удержала из зарплаты более тысячи сотрудников свыше 14,4 млн рублей для оплаты патентов за два месяца. Компания «Ренессанс Хэви Индастрис» обещала возместить удержанные деньги, а также выплатить каждому работнику за два месяца простоя по 20 тысяч рублей и премию к предстоящему Курбан-байраму в ​5 тысяч рублей.

Взамен руководство требовало от сотрудников прекратить беспорядки и вернуться к работе, в противном случае грозило передать имена участников беспорядков правоохранительным органам.

Следственный комитет по Амурской области по итогам бунта возбудил дело об участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 УК). Возбуждено также административное дело по факту нарушения правил пребывания иностранных работников в РФ (часть 1 статьи 18.9 КоАП РФ) и трудового законодательства (часть 1 статьи 5.27 КоАП РФ).

На строительстве газоперерабатывающего завода в городе Свободный в Амурской области РФ работают более 15 тысяч трудовых мигрантов из Центральной Азии.