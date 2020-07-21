В Туркменистане до 1 августа закрывают рынки, торговые центры и рестораны

CentralAsia (TM) - Ряд новых ограничений вводится в Туркменистане в целях профилактики инфекционных заболеваний. В частности, в местах массового скопления людей теперь необходимо соблюдать безопасную дистанцию в 2 метра, сообщает местное издание «Ориент».

С 21 июля по 1 августа 2020 года приостановят свою работу крупные торговые центры и рынки для проведения санитарной обработки и обеззараживающих работ. На этих торговых предприятиях продолжат работать отделы продовольственных товаров и продукции повседневного спроса.

Также на этот период будут закрыты учреждения и предприятия сферы услуг: кинотеатры, театры, парки, игровые аттракционы, музеи, салоны красоты, парикмахерские, бани, химчистки и швейные ателье. Временно закроются спортивные объекты (плавательные бассейны, клубы по фитнесу и аэробике), краткосрочные платные курсы и игровые центры.

С 21 июля и до конца месяца не будут работать предприятия общественного питания – рестораны, кафе, бары, столовые и чайханы. Вместе с тем, предприятия общепита могут организовать доставку заказанных блюд населению.

Министерствам, ведомствам, а также учреждениям и предприятиям независимо от форм собственности рекомендовано поэтапно отправлять работников в трудовые отпуска.

Учреждениям и предприятиям порекомендовали отправлять работников в отпуск.

Ряд новых ограничений вводят в Туркменистане для профилактики инфекционных заболеваний. Закрывают спортивные объекты, предприятия общественного питания и рынки, сообщает информационное агентство «Медиа-Туркмен».

Отмечается, что с 21 июля по 1 августа приостановят свою работу крупные торговые центры и рынки для проведения санитарной обработки. Продолжат работать лишь отделы продовольственных товаров и продукции повседневного спроса.

До 1 августа также будут закрыты учреждения и предприятия сферы услуг: кинотеатры, театры, парки, аттракционы, музеи, салоны красоты, парикмахерские, бани, химчистки и швейные ателье. Временно закроются спортивные объекты, фитнес-клубы, платные курсы и игровые центры.

До конца месяца под запретом работа ресторанов, кафе, баров, столовых и чайханных. Разрешается доставка блюд населению.

В местах массового скопления людей необходимо соблюдать безопасную дистанцию в 2 метра.

Министерствам, ведомствам, а также учреждениям и предприятиям независимо от форм собственности рекомендовали поэтапно отправлять работников в трудовые отпуска.

Власти Туркменистана не признают наличие в стране заражённых Covid-19. Ранее сообщалось, что Туркменистан приостановил железнодорожные пассажирские перевозки до 23 июля. До этой же даты закрылись мечети. А жителям рекомендовали носить маски, чтобы «не допустить попадания пыли в лёгкие».

Эксперты миссии ВОЗ по итогам визита в Туркменистан заявили, что обеспокоены появлением многочисленных сообщений о росте числа случаев острых респираторных заболеваний и пневмонии неизвестного происхождения и рекомендовали властям предпринимать такие меры, как если бы коронавирус уже попал в страну.