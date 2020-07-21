В Узбекистане ощущалось землетрясение, произошедшее в Кыргызстане

CentralAsia (UZ) - Республиканский Центр Сейсмопрогностического Мониторинга МЧС Узбекистана сообщает, что 21 июля в 10:08 по ташкентскому времени (в 05:08 по Гринвичу) произошло землетрясение в Кыргызстане.

Координаты составили: 40,17 градуса северной широты; 71,46 градуса восточной долготы. Магнитуда М=3,8. Глубина 10 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента 225 км в юго-восточном направлении.

Сила подземных толчков на территории Узбекистана:

Наманган : 94 км, 2 балла.

Андижан : 101 км, 2 балла.

Фергана : 36 км, 4 балла.