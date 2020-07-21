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  21 июля 2020
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Какая страна выиграла от коронавируса?
Германия
Германия

CentralAsia (CA) -  Крупная западная экономическая держава, где коронавирус появился с задержкой, а власти начали действовать с упреждением, не медля и не отрицая факты.

Государство разработало тесты и систему отслеживания контактов, чтобы оперативно выйти на плато заболеваемости. В результате смертность от коронавируса там была намного меньше, чем во всех прочих промышленно развитых странах Запада. Сдержав распространение вируса, эта страна ввела кратковременный и точечный режим самоизоляции, благодаря чему безработицу удалось ограничить шестью процентами. Мировое сообщество обрушило на нее шквал заслуженных похвал, а у ееуе лидера случился скачок популярности — с 40 до 70%, пишет The New York Times.

Речь идет о Германии под руководством канцлера Ангелы Меркель. Германия проявляет все свои сильные стороны и преимущества, и благодаря этому ее крупная экономика наверняка будет процветать в мире после пандемии, считает автор статьи.

Реакция Германии на пандемию наглядно продемонстрировала те преимущества, которыми обладает она: эффективная власть, низкий уровень долга, первоклассная экономика, чья превосходная репутация защищает немецкий экспорт в условиях сокращения мировой торговли, а также огромный потенциал для создания собственных IT-компаний в мире, где доминируют американские и китайские интернет-гиганты.

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