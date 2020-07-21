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  21 июля 2020
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В России сообщили о готовности первой вакцины от коронавируса
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В интервью газете «Аргументы и Факты» первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов заявил, что российская вакцина от коронавируса готова.

По его словам, специалистами и учеными Национального исследовательского центра сделаны окончательные оценки результатов испытаний.

«На момент выписки все без исключения добровольцы, получив иммунитет от коронавируса, чувствовали себя нормально. Таким образом, первая отечественная вакцина от новой коронавирусной инфекции готова», - сказал он.

Ранее руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук также заявила, что иммунитет к коронавирусу выработался у всех добровольцев, испытывающих на себе вакцину в этом учреждении.

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