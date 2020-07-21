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  21 июля 2020
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В Нур-Султане снизилось количество пациентов, поступающих в стационары с пневмонией

CentralAsia (KZ) -  В городе Нур-Султан количество пациентов, поступающих в стационары с пневмонией, уменьшилось на 33%, заявил сегодня на заседании правительства аким столицы Казахстана Алтай Кульгинов.

Он отметил, что этому способствовали строгие карантинные меры и усиление амбулаторного лечения в поликлиниках.

Ранее министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой сообщал, за счет жесткого карантина в стране снижен ежесуточный прирост заражения КВИ с 4 до 2,1%, увеличилось количество выздоровевших от инфекции на 60%, снижено количество вызовов скорой помощи на 23%, снижена занятость провизорных коек на 20% и реанимационных на 6%.

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