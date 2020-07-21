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  21 июля 2020
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Карантин не сможет остановить коронавирус, - глава ВОЗ

CentralAsia (CA) -  Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что карантинные меры не способны остановить распространение коронавируса, они помогают только замедлить передачу инфекции.

Он назвал одними из основных способов борьбы с распространением вируса отслеживание, выявление и изоляция контактов.
«Ни одна страна не может получить контроль над своей эпидемией, если она не знает, где находится вирус», - сказал Гебреисус.

По состоянию на 21 июля в мире зарегистрировано 14,7 млн случаев заражения коронавирусом, число скончавшихся достигло 609 тыс. человек.

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