Карантин не сможет остановить коронавирус, - глава ВОЗ

CentralAsia (CA) - Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что карантинные меры не способны остановить распространение коронавируса, они помогают только замедлить передачу инфекции.



Он назвал одними из основных способов борьбы с распространением вируса отслеживание, выявление и изоляция контактов.

«Ни одна страна не может получить контроль над своей эпидемией, если она не знает, где находится вирус», - сказал Гебреисус.



По состоянию на 21 июля в мире зарегистрировано 14,7 млн случаев заражения коронавирусом, число скончавшихся достигло 609 тыс. человек.

