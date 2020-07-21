Китай может совместно с Узбекистаном испытать вакцины против коронавируса

CentralAsia (UZ) - Китай готов совместно с Узбекистаном испытать вакцины против коронавируса. Об этом стало известно в ходе встречи посла Узбекистана в КНР Бахтиера Саидова и председателя правления китайской компании «Sinopharm Group» Лю Цзинчжэня, сообщает ИА «Дунё».

В ходе переговоров с главой «Sinopharm Group» обсуждены перспективы двустороннего взаимодействия в фармацевтической сфере в условиях пандемии, вопросы реализации проектов по переработке лекарственного растительного сырья и производства лекарственных средств на территории Узбекистана.

Китайская сторона проинформировала, что к настоящему времени успешно проведены две фазы клинических испытаний двух вакцин от коронавируса. Это инактивированная и рекомбинантная вакцины, которые были разработаны одним из подразделений «Sinopharm Group» – «Китайской национальной биотехнологической группой (China National Biotec Group, CNBG).

Срок действия инактивированной вакцины после инъекции составляет от 2 и более лет. На сегодняшний день на территории КНР вакцинировано более 50 тысяч человек. В целях массового производства вакцин в июле текущего года завершено строительство второго крупного завода в Пекине, благодаря чему удвоена производственная мощность до 200 миллионов доз в год. Первый завод был построен в городе Ухани.

По словам Лю Цзинчжэня, недавно начата третья финальная фаза клинических испытаний среди населения в КНР. Одновременно испытания будут проведены в ОАЭ в рамках взаимодействия в борьбе с коронавирусной пандемией, в которых примут участие порядка 15 тысяч человек. С учетом этого руководитель китайской корпорации предложил провести аналогичные испытания на территории Узбекистана.

В ходе переговоров достигнута договоренность об укреплении взаимодействия в борьбе с COVID-19 и сотрудничества в фармацевтической сфере. Китайская компания выразила готовность выступить инвестиционным партнером ряда перспективных совместных проектов на территории фармацевтических индустриальных зон, созданных в последние годы в Узбекистане.

Компания «Sinopharm Group», основанная в 1998 году, на исследования и разработки вакцин «Sinopharm Group» выделила свыше 140 миллионов долларов США.

Для лечения болезней, вызванных коронавирусом, «Sinopharm» производит 91 вид лекарств, которые дают положительный эффект на 94 процента. Корпорация также разработала собственные тесты для определения COVID-19, которые широко применяются в Китае и мире в целом.