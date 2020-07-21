Минздрав Узбекистана сообщил о 92-й жертве коронавируса

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте умер 64-летний пациент с коронавирусом, сообщил Минздрав.

64-летний житель Шайхантахурского района Ташкента, находился с 25 июня по 14 июля в Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи с диагнозом странгуляционная кишечная непроходимость.

У пациента подтвердили наличие COVID-19 14 июля и он был переведен в многопрофильную инфекционную больницу в Зангиате в тяжелом состоянии.

Ему был поставлен диагноз: тяжелая форма COVID-19, двусторонняя пневмония, резекция тонкой кишки. Пациент имел в анамнезе острую дыхательную и сердечно-сосудистую недостаточность. У него также была острая непроходимость кишечника.

Состояние пациента ухудшилось из-за осложнений основного заболевания, и он умер от острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности, несмотря на полномасштабные стандартные процедуры реанимации.

Он стал 92-й жертвой COVID-19 в Узбекистане.