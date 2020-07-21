Минздрав Узбекистана сообщил о 92-й жертве коронавируса

- Узбекистан, общество
- 12:48, 21 июля 2020
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CentralAsia (UZ) - В Ташкенте умер 64-летний пациент с коронавирусом, сообщил Минздрав.
64-летний житель Шайхантахурского района Ташкента, находился с 25 июня по 14 июля в Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи с диагнозом странгуляционная кишечная непроходимость.
У пациента подтвердили наличие COVID-19 14 июля и он был переведен в многопрофильную инфекционную больницу в Зангиате в тяжелом состоянии.
Ему был поставлен диагноз: тяжелая форма COVID-19, двусторонняя пневмония, резекция тонкой кишки. Пациент имел в анамнезе острую дыхательную и сердечно-сосудистую недостаточность. У него также была острая непроходимость кишечника.
Состояние пациента ухудшилось из-за осложнений основного заболевания, и он умер от острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности, несмотря на полномасштабные стандартные процедуры реанимации.
Он стал 92-й жертвой COVID-19 в Узбекистане.