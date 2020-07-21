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  21 июля 2020
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В России за сутки коронавирус выявлен у 5842 человек

CentralAsia (CA) -  За прошедшие сутки в России зарегистрировано 5842 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 21 июля сообщает оперативный штаб.

Новые случаи зафиксированы в 81 регионе страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 1 412 (24,2%). Таким образом, на сегодняшний день в России нарастающим итогом выявлено 783 328 случаев (+0,8%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 25,4 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 197 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 270 199 человек.

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