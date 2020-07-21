Число жертв коронавируса в России превысило 12,5 тыс. человек

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CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России от коронавируса скончались еще 153 человека, сообщает оперативный штаб.

Большинство случаев смерти за сутки зафиксировано в Санкт-Петербурге – 27 и Москве – 17.

Общее количество жертв коронавируса в стране достигло 12 580 человек. Всего с начала пандемии в России вирус выявлен у 783 328 человек, из них вылечились 562 384 пациента, под медицинским наблюдением находятся 270 199 человек.