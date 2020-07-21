В Туркменистане медработники едва успевают перевозить умерших от пневмонии в морг, - СМИ

CentralAsia (TM) - В Ашхабаде всё больше больных поступают в больницы с симптомами коронавируса. Им всем ставят диагноз пневмония.

По словам корреспондентов Азатлыка в Туркменистане и местных жителей, беседовавших на условиях анонимности, в столичных больницах ежедневно умирают десятки людей. Туркменские власти наличие коронавируса и пневмонии не признают.

Житель Ашхабада, ставший свидетелем ситуации в 1-городской больнице, рассказал, что данное учреждение, расположенное в посёлке Коши, переполнено больными и ситуация там очень тяжёлая.

«Туда принимают больных COVID-19. Люди поступают туда беспрерывно. Больница переполнена пациентами. Всем поступающим ставят диагноз пневмония. Несмотря на то, что эта больница старая, она является крупным учреждением», рассказал столичный житель, недавно получавший в этой больнице лечение.

По его утверждениям, в этой больнице ежедневно умирают десятки людей и медработники едва успевают перевозить умерших в морг. «В отделении интенсивной терапии каждый день умирает в среднем 50 человек. Количество поступающих и умирающих больных повергает человека в шок. В реанимации не успевают увозить тела умерших в морг», рассказал собеседник Азатлыка.

Тем временем, сообщается о том, что в Железнодорожной больнице Ашхабада не хватает пластиковых мешков для помещения тел умерших больных из-за того, что государственные структуры не могут вовремя ими обеспечить.

«В воскресенье врачи предупредили о том, что закончились пластиковые мешки. Начальство обещало, что пакеты для тел умерших будут поставлены вовремя. Сейчас тела заворачивают в материи, обработанные хлоркой. Родственников предупреждают, ни в коем случае не вскрывать обёртку и хоронить тела в таком виде», рассказал наш корреспондент 20 июля.

Один из корреспондентов Азатлыка в Ашхабаде сообщает, что в микрорайоне Гаудан «В» 19 июля от коронавируса скончалась пожилая женщина. По соображениям безопасности Радио Азатлык не разглашает личность усопшей женщины.

Тем временем, ещё один столичный корреспондент Азатлыка рассказал, что в данный момент по меньшей мере 20 его знакомых лежат в разных больницах Ашхабада с симптомами коронавируса. «Состояние их здоровья довольно тяжёлое. Говорят о нехватке кислородного оборудования», сообщил корреспондент 20 июля.

Миссия ВОЗ по COVID-19, в течение 10 дней находившаяся в Туркменистане, не подтвердила, но и не опровергла наличие коронавируса в стране, но рекомендовала правительству действовать так, как если в стране уже есть коронавирус.