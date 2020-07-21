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  21 июля 2020
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С 21 июля в Ташкенте начнут раздавать бесплатные аптечки пациентам, лечащимся дома от Covid-19
Предыстория: В Узбекистане лечащиеся дома пациенты с коронавирусом получат бесплатные лекарства

CentralAsia (UZ) -  С 21 июля в столице Узбекистана начнут раздаваться бесплатные наборы с лекарствами для пациентов, проходящих лечение от коронавируса на дому.

Об этом заявил председатель Координационного совета при Министерстве здравоохранения Узбекистана Хабибулла Акилов на заседании в Международном пресс-клубе в Ташкенте 20 июля.

По словам Акилова, 5000 коробок с медикаментами были подготовлены для распространения среди пациентов в Ташкенте.

Как сообщается, в бесплатные наборы лекарств будет добавлено лекарство "Avigan".

Ранее сообщалось, что в соответствии с официальным решением правительства Узбекистана пациентам, которые проходят лечение от коронавируса в домашних условиях, будут предоставлены бесплатные лекарства. ️Согласне решению специальной комиссии, пациентам с коронавирусом будут бесплатно предоставляться такие лекарства, как гидроксихлороксин, азитромицин, парацетамол, витамин С и одноразовые медицинские маски.

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