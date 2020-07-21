Toyota сменила логотип

Фото: Toyota

CentralAsia (CA) - Крупнейшая японская автомобилестроительная корпорация Toyota представляет новый двухмерный логотип и новый фирменный шрифт для европейских рынков, пишет «Известия».

Как сообщает издание, новый логотип компании представляет собой двухмерное изображение эмблемы без текстового названия бренда. Он будет использоваться во всех типах коммуникации бренда. При этом на автомобилях сохранится текущая версия эмблемы Toyota.

Также компания разработала новый шрифт Toyota Type. Он более тонкий и удобный для восприятия на любых цифровых устройствах, в том числе мобильных.



