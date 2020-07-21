Вооруженный мужчина захватил автобус с заложниками на западе Украины

Фото:instagram.com/tiho.ua

CentralAsia (CA) - В городе Луцк на западе Украины вооруженный мужчина захватил автобус и взял в заложники как минимум двадцать пассажиров, сообщает РИА Новости.



Мужчина вооружен и имеет при себе взрывное устройство. Он сам позвонил в полицию, представился «Максимом Плохим» и сообщил, что автобус заминирован.



«В области введен оперативный план «Заложник». Территория центра города перекрыта для обеспечения безопасности граждан. На месте работают все службы полиции», — сообщили представители полиции на Facebook.



Президент Владимир Зеленский заявил, что во время захвата заложников были слышны выстрелы. Автобус поврежден.

Позже сообщили, что глава МВД Украины срочно вылетел в Луцк лично координировать действия. Личность мужчины устанавливается.

Сообщается, что неизвестный мужчина, захвативший автобус, угрожает дистанционно взорвать бомбу, заложенную в другом месте.