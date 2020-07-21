[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  21 июля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Вооруженный мужчина захватил автобус с заложниками на западе Украины
Фото:instagram.com/tiho.ua
Фото:instagram.com/tiho.ua

CentralAsia (CA) -  В городе Луцк на западе Украины вооруженный мужчина захватил автобус и взял в заложники как минимум двадцать пассажиров, сообщает РИА Новости.

Мужчина вооружен и имеет при себе взрывное устройство. Он сам позвонил в полицию, представился «Максимом Плохим» и сообщил, что автобус заминирован.

«В области введен оперативный план «Заложник». Территория центра города перекрыта для обеспечения безопасности граждан. На месте работают все службы полиции», — сообщили представители полиции на Facebook.

Президент Владимир Зеленский заявил, что во время захвата заложников были слышны выстрелы. Автобус поврежден.

Позже сообщили, что глава МВД Украины срочно вылетел в Луцк лично координировать действия. Личность мужчины устанавливается.

Сообщается, что неизвестный мужчина, захвативший автобус, угрожает дистанционно взорвать бомбу, заложенную в другом месте.

print
  • В Ташкенте врачи выразили недовольство действиями правительства во время пандемии
  • Вооруженный мужчина захватил автобус с заложниками на западе Украины
  • Число случаев коронавируса в Узбекистане составило 16 966


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com