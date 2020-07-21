Около 1,5 млн абитуриентов подали заявления в вузы Узбекистана

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане официально завершена онлайн-регистрация абитуриентов по направлению бакалавриата в высшие учебные заведения на 2020/2021 учебный год.

Общее число зарегистрированных абитуриентов составило 1 484 085 человек. Об этом сообщил Государственный центр тестирования на своём официальном Telegram-канале.

Как отмечается, в нынешнем году регистрация проходила с 20 июня по 20 июля во всех регионах посредством официального веб-сайта Государственного центра тестирования и Единого портала интерактивных государственных услуг, в 8 районах страны – при помощи Центров государственных услуг.

Из зарегистрированных абитуриентов 798 608 (53,81%) подали на очную форму обучения, вечернюю – 36 744 (2,48 %), заочную – 648 733 (43,71 %).

В разрезе языковой формы обучения: на узбекском языке – 1 297 445 человек (88,3 %), на русском языке – 139 115 человек (9,2 %), 44 279 (2,98%) - на каракалпакском и другие языки – 3 246 (0,22%).