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  21 июля 2020
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В Бразилии число жертв коронавируса превысило 80 тыс. человек
Коронавирусные похороны в Бразилии
Коронавирусные похороны в Бразилии

CentralAsia (CA) -  По состоянию на 21 июля в Бразилии от коронавирусной инфекции скончались 80 120 человек, следует из данных университета Джонса Хопкинса.

Всего с начала пандемии в стране коронавирусом заразились 2 млн 118 646 человек. По числу инфицированных Бразилия стоит на втором месте после США.

На сегодняшний день во всем мире коронавирусом заразились свыше 14,8 млн человек, более 613 тысяч скончались. Выздоровели свыше 8,9 млн пациентов.

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