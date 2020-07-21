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  21 июля 2020
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В ВОЗ сообщили сроки начала массовой вакцинации от коронавируса

CentralAsia (CA) -  Массовая вакцинация против COVID-19 может начаться в середине 2021 года. Об этом сообщила заместитель главы Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан.

По ее словам, на данный момент более 20 вакцин-кандидатов проходят клинические испытания, и есть надежда, что некоторые из них сработают. Результаты могут быть получены уже к началу 2021 года.

«Тот факт, что антитела к новому вирусу исчезают в сыворотке крови через несколько недель, вовсе не является доказательством отсутствия приобретенного иммунитета. Механизм клеточного иммунитета против COVID-19 еще недостаточно изучен», - сказала она.

По мнению ВОЗ, в первую очередь вакцину должны получить те, кто стоит на передовой в борьбе с пандемией, а также пожилые люди и страдающие такими заболеваниями, как гипертония, деменция и диабет.

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