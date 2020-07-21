В Таджикистане начали страховать людей от коронавируса

Фото: Ховар

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане появился новый вид страхования от коронавируса, сообщает агентство «Ховар» со ссылкой на первого заместителя генерального директора Государственного унитарного предприятия «Точиксугурта» Абдулло Абдуллоева.



По его словам, уже есть люди, застраховавшиеся от коронавируса, но к счастью, нет тех, кто бы уже получил страховую выплату.

В случае страхового взноса размером в 100 сомони при летальном исходе возмещается 10 тысяч сомони, отметил он.

Выплата осуществляется только в том случае если в медицинских документах указан диагноз – «от коронавируса», а не пневмония или другое похожее заболевание.

Абдуллоев добавил, что за первое полугодие 2020 года были подписаны договоры с 301 тыс 689 юридическими и физическими лицами.

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения