В Туркменистане по ТВ показывают ролики для детей «для предотвращения пандемии»

CentralAsia (TM) - Популярный комедийный актер и ведущий Туркменистана, Ашир Даде и Государственный комитет по телерадиовещанию и кинематографии Туркменистана вместе с ЮНИСЕФ делятся с родителями и их детьми важными сообщениями о гигиене, о соблюдении социальной дистанции. Об этом сообщил пресс-центр ООН.

В видеороликах, транслируемых по национальному телевидению Туркменистана, начиная с июня этого года, актёр Ашир Даде делится важными советами о том, как мыть руки, обеспечивать безопасность пищевых продуктов, соблюдать этикет при чихании и кашле, содержать в чистоте поверхности вокруг нас и вызывать врача, если у кто-то в семье обнаружатся симптомы заболеваний.

Видеоролики транслируются регулярно в течение дня на телеканале Яшлык и других национальных телеканалах Туркменистана, что способствует росту зрительской активности и вовлеченности детей и родителей.

Государственный комитет по телерадиовещанию и ЮНИСЕФ предприняли еще одну инициативу по предотвращению пандемии в стране. На этот раз для детей подготовлена серия анимационных видеороликов о правилах гигиены. В сериал войдут пять анимационных видеороликов, один из которых уже транслируется по национальному телевидению.