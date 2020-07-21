В Казахстане от коронавируса скончались около 40 беременных женщин

CentralAsia (KZ) - В Казахстане с начала пандемии от коронавирусной инфекции скончались около 40 беременных женщин. Об этом на брифинге СЦК, отвечая на вопрос журналистов сообщила вице-министр здравоохранения страны Ажар Гиният.

«Около 40 беременных женщин, зараженных коронавирусом, скончались в Казахстане», - проинформировала она.

Как ранее сообщил министр здравоохранения Алексей Цой, на сегодняшний день общее число скончавшихся от коронавируса в Казахстане достигло 610 человек.

Коронавирус в Казахстане

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