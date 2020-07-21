Маски снижают физическую работоспособность здоровых людей?

CentralAsia (CA) - Ношение медицинской маски в течение всего рабочего дня снижает физическую работоспособность здоровых людей. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на исследование ученых.

Данное исследование провели ученые университетской клиники Лейпцига. Для своего исследования эксперты использовали два вида масок - хирургические маски, а также маски класса FFP2, в основном используемые медицинским персоналом. Измерения проводились с помощью так называемой спироэргометрии, во время которой пациенты или в данном случае испытуемые получали физическую нагрузку во время езды на велоэрогометре, стационарном велосипеде, или бега на беговой дорожке.

Двенадцать мужчин проходили исследование без масок, с хирургическими масками и с масками класса FFP2. Маски оказывали отрицательное влияние на дыхание, прежде всего на объем дыхания и максимальную скорость воздуха при выдохе. Максимально возможная сила на эргометре значительно уменьшилась.

Ускоренное повышение кислотности крови было выявлено в обмене веществ. Участники также оценили свое субъективное самочувствие с помощью анкет, что также показало значительное отрицательное влияние масок".

«Результаты нашего исследования подтверждают субъективные ощущения многих людей. Исследование определило насколько ограничена работоспособность при ношении масок», - говорит директор клиники, кардиолог Ульрих Лауфс.

Врачи подчеркнули, что исследование вовсе не критикует обязательное ношение масок. Они играют важную роль для предотвращения и замедления распространения коронавируса. Однако научно доказанные ограничения физической работоспособности здоровых людей, вызываемые ношением масок, должны учитываться в мерах, принимаемых в связи с пандемией, считают они.