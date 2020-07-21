[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  21 июля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Кувейтский фонд выделит Узбекистану $5,6 млн на оснащение медучреждений

CentralAsia (UZ) -  Заместитель министра иностранных дел Узбекистана Фуркат Сидиков в формате видеоконференции провел переговоры с заместителем генерального директора Кувейтского фонда арабского экономического развития (КФАЭР) Марваном Абдуллой ал-Ганимом.

В ходе беседы обсуждены вопросы дальнейшего развития финансово-технического сотрудничества между Узбекистаном и КФАЭР.

Как сообщила пресс-служба МИДа, заместитель гендиректора КФАЭР поддержал предложение узбекской стороны о направлении средств Фонда в размере 5,6 млн. долл. на оснащение медицинских учреждений Узбекистана современным оборудованием в рамках борьбы с коронавирусом.

По итогам переговоров достигнута договоренность о дальнейшем расширении сотрудничества, в том числе путем реализации различных проектов с участием КФАЭР.

print
  • Восемь футболистов узбекистанского клуба заразились коронавирусом
  • С сегодняшнего дня во Франции ношение маски становится обязательным
  • В Узбекистане врачи скорой помощи получат дополнительные выплаты в размере $250


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com