Кувейтский фонд выделит Узбекистану $5,6 млн на оснащение медучреждений

- Узбекистан, экономика
- 17:14, 21 июля 2020
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CentralAsia (UZ) - Заместитель министра иностранных дел Узбекистана Фуркат Сидиков в формате видеоконференции провел переговоры с заместителем генерального директора Кувейтского фонда арабского экономического развития (КФАЭР) Марваном Абдуллой ал-Ганимом.
В ходе беседы обсуждены вопросы дальнейшего развития финансово-технического сотрудничества между Узбекистаном и КФАЭР.
Как сообщила пресс-служба МИДа, заместитель гендиректора КФАЭР поддержал предложение узбекской стороны о направлении средств Фонда в размере 5,6 млн. долл. на оснащение медицинских учреждений Узбекистана современным оборудованием в рамках борьбы с коронавирусом.
По итогам переговоров достигнута договоренность о дальнейшем расширении сотрудничества, в том числе путем реализации различных проектов с участием КФАЭР.