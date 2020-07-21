Кувейтский фонд выделит Узбекистану $5,6 млн на оснащение медучреждений

CentralAsia (UZ) - Заместитель министра иностранных дел Узбекистана Фуркат Сидиков в формате видеоконференции провел переговоры с заместителем генерального директора Кувейтского фонда арабского экономического развития (КФАЭР) Марваном Абдуллой ал-Ганимом.

В ходе беседы обсуждены вопросы дальнейшего развития финансово-технического сотрудничества между Узбекистаном и КФАЭР.

Как сообщила пресс-служба МИДа, заместитель гендиректора КФАЭР поддержал предложение узбекской стороны о направлении средств Фонда в размере 5,6 млн. долл. на оснащение медицинских учреждений Узбекистана современным оборудованием в рамках борьбы с коронавирусом.

По итогам переговоров достигнута договоренность о дальнейшем расширении сотрудничества, в том числе путем реализации различных проектов с участием КФАЭР.