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  21 июля 2020
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В Испании зафиксирован скачок числа новых случаев коронавируса

CentralAsia (CA) -  В Испании за месяц число заражений коронавирусом с момента снятия режима повышенной готовности увеличилось на 400%, сообщает РИА Новости.

В общей сложности с 21 июня, когда был снят режим повышенной готовности, диагноз был подтвержден 18 564 пациентам, умерли 99 человек, 1154 были доставлены в больницы, 93 из них в отделения интенсивной терапии.

За две с лишним недели количество заболевших выросло в три раза: если 3 июля было 8,76 случая на 100 тысяч населения, то 20 июля – 27,39.

Наиболее сложная ситуация в Каталонии и Арагоне. Каталонские власти рекомендовали жителям ряда регионов, включая Барселону, не выходить на улицу без крайней необходимости, однако эти меры соблюдаются далеко не всегда. Власти Арагона призвали жителей Сарагосы не уезжать из города, а жителей других районов не въезжать в него.

Испания одна из самых пострадавших в Европе стран: с начала эпидемии в стране были официально выявлены 265 тысяч случаев заболевания, скончались 28,4 тысячи человек.

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