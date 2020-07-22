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  22 июля 2020
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В Таджикистане число зараженных Covid-19 приблизилось к 7 тысячам
// АКИpress

CentralAsia (TJ) -  В Таджикистане за минувшие сутки зарегистрировано 46 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, следует из данных единого портала.

За сутки 152 человека по подозрению находились под наблюдением врачей, 54 человека выписаны после излечения.

Общее количество зараженных в стране достигло 6967 человек, из них излечились 5683 пациента, скончались 57 человек.

В соседнем Казахстане количество зараженных превысило 73,4 тыс. человек. А в Узбекистане на сегодняшний день коронавирус выявлен у более 17,8 тыс. человек, число скончавшихся достигло 95 человек. В Кыргызстане общее количество случаев заражения составляет 28 251 человек.

Ежедневную сводку по ситуации с коронавирусом в Таджикистане публикует единый национальный портал covid.tj.
Коронавирус в Таджикистане
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