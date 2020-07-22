Зеленский выполнил требование захватчика в Луцке

Фото:instagram.com/tiho.ua

CentralAsia (CA) - Мужчина, который удерживал заложников в городе Луцк, освободил их и сдался полиции. Никто из заложников не пострадал, сообщает ВВС.



Преступник утверждал, что автобус заминирован. Он добивался, чтобы представители власти записали и выложили в YouTube видео, в котором признаются, что они – террористы в законе. Он также требовал еще одного видео - лично от Зеленского. Зеленский опубликовал в Facebook четырехсекундное видео, в котором выполнил требование злоумышленника и произнес фразу «Фильм «Земляне» 2005 года, смотреть всем». Позже видео было удалено.



Автобус с заложниками был захвачен утром 21 июля. По данным МВД Украины, захватчик – дважды судимый Максим Кривош, уроженец Оренбургской области. Ему проведут психиатрическую экспертизу.

Злоумышленнику инкриминируют четыре статьи, в том числе «теракт» и «захват заложников».