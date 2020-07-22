В Китае за сутки коронавирусом заразились 14 человек

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в Китае зафиксировано 14 новых случаев заражения коронавирусом, из них 9 — локальные, 5 — завозные. Об этом 22 июля сообщает Госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

Также за сутки выявлены 22 бессимптомных носителя вируса.

Таким образом, общее количество зараженных в стране достигло 83 707 человек, из них выздоровели 78 840 пациентов, скончались 4634 человека, под медицинским наблюдением находятся 233 пациента.