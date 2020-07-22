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  22 июля 2020
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В Казахстане число зараженных коронавирусом превысило 75 тысяч
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1685 заболевших коронавирусной инфекцией, из них 743 без клинических проявлений. Об этом 22 июля сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные):

- город Алматы - 241 / 134;

- Восточно-Казахстанская область - 238 / 115;

- город Нур-Султан - 213 / 103;

- Карагандинская область - 175 / 79;

- Кызылординская область - 115 / 34;

- Атырауская область - 109 / 65;

- Западно-Казахстанская область - 87 / 44;

- Северо-Казахстанская область - 82 / 4;

- Павлодарская область - 68 / 6;

- Акмолинская область - 54 / 28;

- Алматинская область - 54 / 27;

- Костанайская область - 54 / 17;

- Актюбинская область - 50 / 30;

- Мангистауская область - 49 / 18;

- Жамбылская область - 42 / 23;

- город Шымкент - 38 / 10;

- Туркестанская область - 16 / 6.

Таким образом, на сегодняшний день по всей стране выявлено 75 153 случая заражения коронавирусом, число скончавшихся составляет 610 человек.

Коронавирус в Казахстане
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