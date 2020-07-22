В Казахстане число зараженных коронавирусом превысило 75 тысяч

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1685 заболевших коронавирусной инфекцией, из них 743 без клинических проявлений. Об этом 22 июля сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
- город Алматы - 241 / 134;
- Восточно-Казахстанская область - 238 / 115;
- город Нур-Султан - 213 / 103;
- Карагандинская область - 175 / 79;
- Кызылординская область - 115 / 34;
- Атырауская область - 109 / 65;
- Западно-Казахстанская область - 87 / 44;
- Северо-Казахстанская область - 82 / 4;
- Павлодарская область - 68 / 6;
- Акмолинская область - 54 / 28;
- Алматинская область - 54 / 27;
- Костанайская область - 54 / 17;
- Актюбинская область - 50 / 30;
- Мангистауская область - 49 / 18;
- Жамбылская область - 42 / 23;
- город Шымкент - 38 / 10;
- Туркестанская область - 16 / 6.
Таким образом, на сегодняшний день по всей стране выявлено 75 153 случая заражения коронавирусом, число скончавшихся составляет 610 человек.